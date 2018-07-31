Донбасс сегодня: «Азов» ударил по району работы ООН, украинские СМИ пишут о «Градах» на юге ДНР

Донбасс, 31 июля. В ДНР установили личности виновных в обстреле северного пригорода столицы из запрещенных вооружений. Полк «Азов» скомпрометировал Киев, обстреляв район работы ООН. Украинские СМИ заметили российские «Грады» на юге ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрел Спартака

В воскресенье украинские силовики нанесли удар из запрещенного минскими соглашениями оружия по «северным воротам» Донецка — поселку Спартак. ВСУ использовали 120-мм минометы. В понедельник в оперативном командовании Донецкой народной республики представили данные о виновниках нарушения режима прекращения огня.

Согласно информации разведки ДНР, огонь велся с позиций 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады украинской армии. В указанном районе ВСУ проводили учения и тренировки по боеготовности с использованием беспилотников для корректировки огня по условному противнику. Но в качестве условного противника был выбран населенный пункт с мирными жителями.

«Азов» обстрелял район работы ООН

Другие бойцы из полка «Азов» отличились тем, что обстреляли район работы миссии ООН в Донбассе, пока иностранцы изучали вопрос о возможном размещении миротворческого контингента. Обстрел произошел 27 июля, когда в поселке Саханка [под контролем ДНР] прямым попаданием был поврежден жилой дом, который впоследствии полностью сгорел.

По данным оперативного командования ДНР, полученным от лиц, сопровождающих участников миссии, факт обстрела представители ООН уже внесли в будущий отчет по итогам работы в Донбассе. Он будет представлен и зачитан на Генеральной ассамблее организации осенью текущего года.

Как СБУ «завербовала» агента

Насильно завербованный сотрудниками СБУ житель Станично-Луганского района Луганской области Виталий Ашихин рассказал о своей вербовке украинскими спецслужбами. В 2015 году мужчина покинул подконтрольную украинской армии территорию из-за издевательств нацбатальонов, мародерства ВСУ и переехал в Луганск. Месяц назад Ашихин вынужден был съездить в родной поселок, но по возвращении был завербован СБУ. По его словам, вариантов не подписать согласие на сотрудничество у него не было, так как его могли объявить «террористом ЛНР».

«Бандиту» (такой оперативный псевдоним дали мужчине) поставили задачу внедриться в ряды вооруженных сил Луганской народной республики и организовать сбор военных сведений, которые относятся к гостайне. Чтобы отрезать Ашихину пути к отступлению, сотрудники СБУ переодели его в военную форму ЛНР, дали в руки автомат Калашникова и сделали несколько снимков на фотоаппарат. Понимая всю серьезность ситуации и не желая становиться шпионом, «Бандит» при переходе на подконтрольную ЛНР территорию первым делом обратился в местную госбезопасность и все рассказал.

Желания украинских СМИ

Украинские СМИ написали, что «Россия переправила в ДНР очередную партию «Градов». В доказательство своим утверждениям киевские издания представили выдержку из отчета миссии ОБСЕ в Донбассе. Согласно приведенным данным, сотрудники международной организации зафиксировали несколько установок БМ-21 «Град» на юге подконтрольной ДНР территории.

При этом сами установки, согласно информации ОБСЕ, находились в пределах зон безопасности, определенных минскими соглашениями. То есть — не вблизи линии фронта. Но для украинских средств массовой информации все, что есть у ДНР или ЛНР, — это «российская военная помощь».