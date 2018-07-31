Бегут позади паровоза: Коротченко резко отреагировал на попытку Киева «наказать» Россию за Крымский мост

Вслед за Евросоюзом решение о наложении санкций на российские компании, участвующие в строительстве Крымского моста, приняла Украина. Причем в Киеве решили пойти дальше своих западных партнеров и наложили санкции также на ряд российских физических лиц, активно участвовавших в строительстве переправы, которую по праву назвали стройкой века. Комментируя действия Киева, главный редактор журнала «Национальная оборона» политолог Игорь Коротченко отметил, что Украина окончательно утратила черты самостоятельного государства и используется Западом исключительно как антироссийский инструмент.

«Не успокоятся никак!» — так эмоционально отреагировал Игорь Коротченко в Twitter, узнав о санкциях ЕС против российских компаний, строивших Крымский мост.

«Комментарий здесь очень простой, — продолжил политолог свою мысль в комментарии Федеральному агентству новостей. — Про такое в советское время говорили — «в бессильной злобе». Тем не менее Крымский мост — это реальность, с которой сегодня считается весь мир. Никакие санкции, никакие попытки «укусить» Россию ни со стороны Евросоюза, ни со стороны других сил не будут иметь абсолютно никаких дальнейших последствий. А ЕС в очередной раз лишь показывает свою политическую импотенцию и отсутствие желания заставить [президента Украины Петра] Порошенко соблюдать минские соглашения».

По словам Коротченко, безуспешная попытка Евросоюза «наказать» Россию за Крымский мост — решение абсолютно политизированное.

«Все эти вещи уже не вызывают ни сожаления, ни удивления. Мы констатируем антироссийский курс ЕС и видим, что ситуация катится вниз по наклонной», — подчеркнул эксперт.

Отреагировал Коротченко и на то, что Киев сразу поспешил заявить о следовании в фарватере Брюсселя в вопросе санкций против строителей Крымского моста.

«Связка тут очень простая: в Киеве бегут позади паровоза и топорно подмахивают все решения, которые принимаются в Вашингтоне и в Брюсселе. Это показывает бессубъектность Украины, это показывает, что эта страна неспособна к самостоятельной политике и является лишь антироссийским инструментом в руках западных игроков», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее руководство Евросоюза объявило о введении санкций против шести российских компаний, участвующих в строительстве Крымского моста, в том числе против фирм, ранее попавших в санкционные списки США и ЕС. Бизнесмен Аркадий Ротенберг, который связан с компаниями, попавшими под санкции, отреагировал на решение Евросоюза.

«Наша задача — построить мост, — приводит слова Ротенберга его пресс-служба. — Автомобильный мост уже сдали [в мае 2018 года], по нему ездят люди. Теперь ребята строят железнодорожный мост [движение по которому начнется в 2019 году]. Мы все гордимся своей работой, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы».

Строительство Крымского моста началось в 2016 году. Общая протяженность переправы — 19 километров. Мост связал Крымский полуостров, в 2014 году воссоединившийся с Россией, с материковой частью страны.