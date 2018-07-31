Политика властей Туниса угрожает самому государству и его партнерам — политолог

Власти Туниса и Ливии не смогли договориться. Торговый спор между странами продолжается. Ранее руководство Туниса решило закрыть границу с Ливией из-за торговых споров. Позже, на специальной встрече, посвященной экономическим отношениям между странами, представители двух государств так и не смогли прийти к соглашению.

«Мы не знаем, сколько времени нам нужно для решения проблемы. Пока ничего определенного сказать не могу», — сказал источник в правительстве Ливии.

Город Рас-Аджир — главный перевалочный пункт между Тунисом и Ливией. Почти все товары — от консервированных томатов до бензина — проходят таможню именно там. 10 июля в результате стычек между тунисцами и туристами из Ливии перевалочный пункт решили закрыть.

В знак протеста против закрытия границы тунисские контрабандисты перекрыли дороги между Рас-Аджиром и остальной частью Туниса: перевозчики выступают против государственного регулирования торговли между странами.

После, 15 июля, передвижение по дороге ненадолго возобновилось, однако из-за участившихся случаев нападения на граждан Ливии власти страны решили закрыть границу еще на десять дней, что спровоцировало новую волну протестных акций.

«Местные жители кидают в ливийские автомобили камни, они не пропускают даже кареты скорой помощи», — сказал Мохаммед Мохамед, ливийский сотрудник службы безопасности.

Товарооборот с Ливией — главный приоритет Туниса в международной торговле. Контрабанда для экономики Туниса также критически важна: теневой сектор экономики приносит государству около 20% ВВП. Большая часть молодых людей Туниса трудятся неофициально, значительная часть из них занимаются именно контрабандой.

Всего в теневой экономике занято около 60% мужчин и 83% женщин в возрасте до 40 лет. Южные регионы страны и вовсе живут исключительно за счет продажи малодоступных товаров, которые контрабандисты добывают на границе между Алжиром и Ливией.

Экономический кризис, бедность и безработица заставляют местных жителей изо всех сил цепляться даже за сомнительные способы заработка. Закрытие границы между странами обрекает на нищету целые регионы.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг Туниса, характеризует данное государство как крайне ненадежного контрагента и в целом как страну, небезопасную для посещения.

«Совершенно очевидно, что в Тунисе протекают весьма сложные процессы как в политической, так и в экономической областях. Это и политика, которую проводят действующие власти, и ультимативные действия контрабандистов, которые фактически являются самостоятельным актором, диктующим свои условия различным сторонам, и террористическая опасность, которая исходит от различных джихадистских группировок, нашедших убежище в Тунисе», — перечисляет политолог.

Все эти факторы в комплексе, продолжает собеседник агентства, наглядно демонстрируют тот факт, что в Тунисе довольно сложная обстановка.