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Бузова записала с известным рэпером новый гимн «Дома-2»
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    Бузова записала с известным рэпером новый гимн «Дома-2»

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    Бузова записала с известным рэпером новый гимн «Дома-2»

    Москва, 31 июля. Известная телеведущая и певица Ольга Бузова и рэпер АК-47 представили публике совместную песню, которая посвящена телепроекту «Дом-2».

    Звезда «телестройки» опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором она совместно с АК-47 читает рэп про «Дом-2». Одетая в откровенный синий комбинезон Бузова в окружении участников «Дома-2» зачитала рэп про то, как все устроено на телепроекте.

    На своей странице в соцсети Бузова заявила, что это новый гимн популярного реалити-шоу.

    «Ловите новый гимн телепроекта «Дом-2». Оля Бузова в экране ведет это шоу, поможет разобраться, чтобы ты любовь нашел. Покажи себя на всю страну», — написала Бузова.

    Напомним, власти столицы планируют снести съемочную площадку телепроекта из-за строительства трассы. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что московский департамент развития новых территорий нашел новую площадку для «Дома–2».

    Автор: Дарья Смолина
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