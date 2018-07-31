Бузова записала с известным рэпером новый гимн «Дома-2»

Москва, 31 июля. Известная телеведущая и певица Ольга Бузова и рэпер АК-47 представили публике совместную песню, которая посвящена телепроекту «Дом-2».

Звезда «телестройки» опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором она совместно с АК-47 читает рэп про «Дом-2». Одетая в откровенный синий комбинезон Бузова в окружении участников «Дома-2» зачитала рэп про то, как все устроено на телепроекте.

На своей странице в соцсети Бузова заявила, что это новый гимн популярного реалити-шоу.

«Ловите новый гимн телепроекта «Дом-2». Оля Бузова в экране ведет это шоу, поможет разобраться, чтобы ты любовь нашел. Покажи себя на всю страну», — написала Бузова.

Напомним, власти столицы планируют снести съемочную площадку телепроекта из-за строительства трассы. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что московский департамент развития новых территорий нашел новую площадку для «Дома–2».