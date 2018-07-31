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В ДНР усомнились в реальной силе заявления депутата Рады о диалоге Киева с Донбассом
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    В ДНР усомнились в реальной силе заявления депутата Рады о диалоге Киева с Донбассом

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    В ДНР усомнились в реальной силе заявления депутата Рады о диалоге Киева с Донбассом

    Донецк, 31 июля. В ДНР не верят в то, что заявление украинского депутата от партии «Оппозиционный блок» Вадима Новинского о готовности организовать прямой диалог между Киевом и республиками Донбасса для решения конфликта будет иметь реальную силу.

    По словам руководителя фракции «Донецкая республика» парламента ДНР Александра Костенко, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подтвердил свою приверженность к инициативе оппозиции по поводу официальных переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками. Он выразил мнение, что между украинскими политическими силами существуют так называемые «соревнования», о чем свидетельствуют подобные заявления со стороны оппозиции.

    «Поэтому я сомневаюсь, что заявления Вадима Новинского на данный момент имеют реальную силу», — подчеркнул Костенко, передает РИА Новости.

    Напомним, несколько дней назад президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что видит серьезные риски обострения ситуации в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
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