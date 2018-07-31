Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии
Вервье, 31 июля. Неизвестный злоумышленник подорвал себя на футбольном поле в городе Вервье, расположенном на востоке Бельгии. Об этом сообщает телеканал НТВ.
По данным телеканала, неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в Вервье.
. #Belgium #Verviers - According to mayor:— Terror Events (@TerrorEvents) July 31, 2018
- No terrorist motive
- Male suspect is an ex-soldier
Согласно информации местных СМИ, в результате подрыва мужчина скончался.
Как отметили власти города, погибший являлся бывшим военным.
В настоящее время выясняются подробности и детали случившегося.