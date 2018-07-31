Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

Вервье, 31 июля. Неизвестный злоумышленник подорвал себя на футбольном поле в городе Вервье, расположенном на востоке Бельгии. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По данным телеканала, неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в Вервье.

. #Belgium #Verviers - According to mayor:



- No terrorist motive

- Male suspect is an ex-soldier — Terror Events (@TerrorEvents) July 31, 2018

Согласно информации местных СМИ, в результате подрыва мужчина скончался.

Как отметили власти города, погибший являлся бывшим военным.

В настоящее время выясняются подробности и детали случившегося.