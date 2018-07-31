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Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии
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    Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

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    Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

    Вервье, 31 июля. Неизвестный злоумышленник подорвал себя на футбольном поле в городе Вервье, расположенном на востоке Бельгии. Об этом сообщает телеканал НТВ.

    По данным телеканала, неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в Вервье. 

    Согласно информации местных СМИ, в результате подрыва мужчина скончался.

    Как отметили власти города, погибший являлся бывшим военным.

    В настоящее время выясняются подробности и детали случившегося.

    Автор: Дана Балан
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