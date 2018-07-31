Стало известно, во сколько обойдется Европе американский сжиженный газ

Москва, 31 июля. Европейскому союзу придется потратить примерно 10 млрд евро на строительство новых терминалов для приема американского сжиженного газа. Такие данные представила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

По ее словам, оценить расходы на создание специализированной инфраструктуры довольно сложно, поскольку многое зависит от того, какие именно объекты будет строить Европа. В расчет надо брать мощность терминалов и их тип. Так, например, плавучие станции стоят дешевле стационарных.

Однако, исходя из уже существующих объектов, можно предположить приблизительную сумму. Известно, что французский СПГ-терминал Dunkirk, способный принять 9,5 млрд кубометров газа, стоил 1,23 млрд евро. Примерно столько же потратила Польша на строительство терминала Swinoujscie, хотя его пропускная способность оказалась вдвое ниже.

«Таким образом, создание излишней инфраструктуры для приема американского СПГ обойдется европейцам где-то в 10 миллиардов евро»,— отметила Белова.

Эксперт отметила, что планы ЕС начать строительство новой инфраструктуры вызывают удивление, поскольку даже существующие терминалы СПГ загружены не полностью, передает РИА Новости. В 2017 году средняя загрузка подобных объектов составила 27%. Кроме того, это противоречит правилам конкуренции, поскольку США будут обладать эксклюзивными правами на поставку СПГ в Европу.

Как сообщает Infox.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прорабатывают вопрос о строительстве в Европе 9-11 терминалов для приема американского СПГ. Таким образом, Трамп хочет заставить европейские страны отказаться от реализации более дешевого российского проекта «Северный поток — 2» в пользу американского СПГ.