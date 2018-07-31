Меню
Экономика
Индекс Мосбиржи взлетел впервые за две недели
Новости Сирии
Стало известно, когда состоится 11-й раунд переговоров по Сирии в формате «Астаны»
Следующая новость
Загрузка...

    Индекс Мосбиржи взлетел впервые за две недели

    55

    Индекс Мосбиржи взлетел впервые за две недели

    Москва, 31 июля. Индекс Московской международной валютной биржи на торгах во вторник впервые за две недели преодолел отметку 2300 пунктов.

    Согласно данным на сайте ММВБ, к 13.35 индекс МосБиржи прибавил 0,39% к уровню закрытия понедельника, составив 2304,69 пункта.

    Преодолеть отметку удалось на фоне активному спросу на российские активы и улучшения ситуации на мировых рынках капитала. В частности, положительную динамику демонстрируют на российском фондовом рынке ценные бумаги «Роснефти» (+1,8%), «НОВАТЭКа» (+1,5%), «Газпрома» (+1,5%) и Сбербанка (+1%).

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.