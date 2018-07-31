Индекс Мосбиржи взлетел впервые за две недели

Москва, 31 июля. Индекс Московской международной валютной биржи на торгах во вторник впервые за две недели преодолел отметку 2300 пунктов.

Согласно данным на сайте ММВБ, к 13.35 индекс МосБиржи прибавил 0,39% к уровню закрытия понедельника, составив 2304,69 пункта.

Преодолеть отметку удалось на фоне активному спросу на российские активы и улучшения ситуации на мировых рынках капитала. В частности, положительную динамику демонстрируют на российском фондовом рынке ценные бумаги «Роснефти» (+1,8%), «НОВАТЭКа» (+1,5%), «Газпрома» (+1,5%) и Сбербанка (+1%).