Глава ФСИН пообещал сотрудникам неотвратимое наказание за насилие над заключенными

Москва, 31 июля. Наказание для лиц, виновных в насилии над заключенными, должно быть неотвратимо, заявил глава ФСИН Геннадий Корниенко. На совещании с личным составом во вторник он потребовал добиться, чтобы каждый сотрудник был наказан в меру своей вины.

Такие меры, по его словам, необходимы, чтобы предотвратить случаи, аналогичные избиению осужденного в колонии в Ярославле.

«Чтобы в будущем не было подобных случаев, каждый должен сознавать, что за преступлением неминуемо последует наказание», — подчеркнул Корниенко.

Директор ФСИН выразил уверенность, что инцидент в Ярославле будет оценен должным образом, а причастные к избиению заключенного понесут уголовное наказание.

Также Корниенко пообещал, что ФСИН будет проводить выборочные проверки архивных записей с видеорегистраторов сотрудников колоний и СИЗО. Кроме того, он отметил, что будут предприняты меры, которые помешают сотрудникам своевольно останавливать съемку во время общения с заключенными.

«Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции», — сказал Корниенко.

Напомним, на прошлой неделе в Сети была опубликована видеозапись из ИК №1 в Ярославской области, на которой запечатлено жестокое избиение одного из заключенных. Личности всех участников избиения установлены, против них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. От исполнения обязанностей отстранены 17 сотрудников колонии, в деле фигурируют восемь подозреваемых.