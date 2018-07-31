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Глава ФСИН пообещал сотрудникам неотвратимое наказание за насилие над заключенными
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    Глава ФСИН пообещал сотрудникам неотвратимое наказание за насилие над заключенными

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    Глава ФСИН пообещал сотрудникам неотвратимое наказание за насилие над заключенными

    Москва, 31 июля. Наказание для лиц, виновных в насилии над заключенными, должно быть неотвратимо, заявил глава ФСИН Геннадий Корниенко. На совещании с личным составом во вторник он потребовал добиться, чтобы каждый сотрудник был наказан в меру своей вины.

    Такие меры, по его словам, необходимы, чтобы предотвратить случаи, аналогичные избиению осужденного в колонии в Ярославле.

    «Чтобы в будущем не было подобных случаев, каждый должен сознавать, что за преступлением неминуемо последует наказание», — подчеркнул Корниенко.

    Директор ФСИН выразил уверенность, что инцидент в Ярославле будет оценен должным образом, а причастные к избиению заключенного понесут уголовное наказание.

    Глава ФСИН пообещал сотрудникам неотвратимое наказание за насилие над заключенными

    Также Корниенко пообещал, что ФСИН будет проводить выборочные проверки архивных записей с видеорегистраторов сотрудников колоний и СИЗО. Кроме того, он отметил, что будут предприняты меры, которые помешают сотрудникам своевольно останавливать съемку во время общения с заключенными.

    «Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции», — сказал Корниенко.

    Напомним, на прошлой неделе в Сети была опубликована видеозапись из ИК №1 в Ярославской области, на которой запечатлено жестокое избиение одного из заключенных. Личности всех участников избиения установлены, против них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. От исполнения обязанностей отстранены 17 сотрудников колонии, в деле фигурируют восемь подозреваемых.

    Автор: Василий Котов
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