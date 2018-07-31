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Лукашенко появился на публике после «инсульта»
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    Лукашенко появился на публике после «инсульта»

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    Лукашенко появился на публике после «инсульта»

    Минск, 31 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Отмечается, что эта встреча стала первым появлением белорусского президента на публике за последние несколько дней.

    Ранее украинские СМИ и один из Telegram-каналов сообщили о том, что Лукашенко перенес инсульт. По данным ряда изданий, из-за госпитализации белорусский президент не смог поехать в Гомель. 

    Однако в пресс-службе Лукашенко назвали информацию об инсульте «бредом». По словам пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, украинские СМИ «не дождутся» ухудшения здоровья белорусского лидера.

    Как сообщет издание «Белта», 31 июля Лукашенко обсудил с Исаченко развитие мясо-молочного комплекса страны, а также вопросы строительства дорог. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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