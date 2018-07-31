Администрация Трампа ответит в суде за публикацию схем 3D-пистолета

Вашингтон, 31 июля. Иск против администрации президента США Дональда Трампа в суд подали генеральные прокуроры десяти американских штатов. Причиной таких мер стало разрешение Белого дома публиковать в Сети схемы по сборке пистолета, распечатанного на 3D-принтере.

Прокуроры из штатов Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон, Мэриленд, Нью-Йорк и Колумбия настаивают на том, чтобы распространение инструкции было заблокировано, передает News.ru.

По мнению генерального прокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд, данное решение властей США дает преступникам инструменты для создания неотслеживаемых пистолетов. Разрешение распространять инструкцию Андервуд назвала безумием.

«Мы не можем стоять в стороне, когда безопасность жителей Нью-Йорка подвергается опасности со стороны этого федерального правительства», — приводит слова генпрокурора «ФедералПресс».

Также прокуроры от американских штатов направили иск против компании Defense Distributed и фонда «Вторая поправка».

Основатель компании Defense Distributed Коди Уилсон заявил об успешном испытании собранного из распечатанных на 3D-принтере пистолета «освободитель» в 2013 году, после чего выложил чертежи в открытый доступ.

Американские власти потребовали удалить чертежи, и в 2015 году Уилсон подал в суд на правительство США. С 1 августа, как сообщала «Свободная пресса», Уилсону и компании Defense Distributed разрешили публиковать чертежи для 3D-печати в любом формате.