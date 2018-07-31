«Пересматривают свои позиции»: уехавшие на Украину крымчане возвращаются обратно на полуостров

Симферополь, 31 июля. Крымчане, переехавшие на Украину после 2014 года, возвращаются на полуостров.

По словам главы Общественной палаты республики Григорий Иоффе, они пересматривают свои позиции. Он отметил, что власти Украины делают все, чтобы они уезжали: ограничивают их в правах и не дают пользоваться различными банковскими услугами.

«Есть факты разочарования и возвращения. Украина давным-давно не считает крымчан своими гражданами», — отметил Йоффе.

Отметим, что ранее американский журналист Лусиан Ким объяснил, почему крымчане не скучают по Украине. Он отметил, что российские власти вкладывают много денег в развитие региона, а в составе Украины людям жилось гораздо хуже. Кроме того, в Киеве за 20 лет так и не удалось привить «крымчанам верность украинскому государству».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако США и ряд других западных государств результатов народного волеизъявления не признают. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма закрыт, республика вошла в состав РФ демократическим путем.