Цыганская разборка на Родосе: 13 человек ранены после нападения на табор

Афины, 31 июля. На острове Родос в Греции произошла крупная перестрелка. Отношения выясняли цыгане, ранены более 10 человек.

Инцидент произошел в Кароконеро, пишет новостное агентство АМНА. Трое цыган ночью открыли огонь из охотничьих ружей по табору.

Ранения получили 13 человек, их направили в больницу города Родос. Полицейские задержали одного из участников нападения, им оказался 17-летний подросток. Почему молодой человек и двое других злоумышленников направили ружья на цыган, пока неизвестно. В полиции не исключают, что к стрельбе мог привести бытовой конфликт.

Напомним, июль в Греции ознаменовался рекордно высокими температурами. Жара привела к возникновению сильнейших лесных пожаров, число жертв стихийного бедствия уже превысило 90 человек. Как напоминает Infox.ru, нынешние возгорания стали самыми сильными за последние 11 лет.