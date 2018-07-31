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Цыганская разборка на Родосе: 13 человек ранены после нападения на табор
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    Цыганская разборка на Родосе: 13 человек ранены после нападения на табор

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    Цыганская разборка на Родосе: 13 человек ранены после нападения на табор

    Афины, 31 июля. На острове Родос в Греции произошла крупная перестрелка. Отношения выясняли цыгане, ранены более 10 человек.

    Инцидент произошел в Кароконеро, пишет новостное агентство АМНА. Трое цыган ночью открыли огонь из охотничьих ружей по табору. 

    Ранения получили 13 человек, их направили в больницу города Родос. Полицейские задержали одного из участников нападения, им оказался 17-летний подросток. Почему молодой человек и двое других злоумышленников направили ружья на цыган, пока неизвестно. В полиции не исключают, что к стрельбе мог привести бытовой конфликт.

    Напомним, июль в Греции ознаменовался рекордно высокими температурами. Жара привела к возникновению сильнейших лесных пожаров, число жертв стихийного бедствия уже превысило 90 человек. Как напоминает Infox.ru, нынешние возгорания стали самыми сильными за последние 11 лет.

    Автор: Федор Веснин
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