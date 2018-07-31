Пьяный водитель в Кузбассе избил задержавших его полицейских

Кемерово, 31 июля. Житель Промышленновского района Кемеровской области предстанет перед судом за избиение полицейских. Нетрезвому мужчине не понравилось, что сотрудники правоохранительных органов попытались его задержать. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК Кузбасса.

Согласно данным регионального ведомства, пьяный водитель сел за руль машины своего приятеля. Полицейские обратили внимание на неуверенную езду мужчины и остановили автомобиль.

Документов при себе у мужчины не было, после чего его заставили пройти тест на алкоголь, сообщает «Газета Кемерова».

Оказалось, что мужчина употреблял спиртные напитки, в отношении него полицейские стали составлять протокол, тогда нарушитель решил уйти.

«Полицейский схватил его за куртку и стал удерживать, из-за чего мужчина еще больше разозлился», — отметили в ведомстве.

В настоящее время против злоумышленника возбудили дело. Оказалось, что ранее он был судим. На данном этапе его дело передано в суд.