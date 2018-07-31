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Богданов обсудил с представителем Коммунистической партии Вьетнама вопросы сотрудничества
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    Богданов обсудил с представителем Коммунистической партии Вьетнама вопросы сотрудничества

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    Богданов обсудил с представителем Коммунистической партии Вьетнама вопросы сотрудничества

    Москва, 31 июля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем заведующего Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Туан Фонгом вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Встреча Богданова и Фонга состоялась во вторник, 31 июля. В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы отношений России и Вьетнама в контексте предстоящих контактов на высшем уровне. Также стороны затронули тему сотрудничества двух стран в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях.

    Автор: Дарья Смолина
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