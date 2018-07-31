Стало известно, как изменился рейтинг «Единой России»

Москва, 31 июля. Рейтинг «Единой России» снизился до 37,1%, показали результаты опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.

Социологи провели традиционное исследование по изучению рейтинга партий в России. Наблюдения ведутся с 2006 года.

В опросе, который проводился путем личного и телефонного интервью 22 июля, приняли участие 3200 россиян старше 18 лет. В ходе беседы с респондентами специалисты интересовались, за какую бы партию россияне проголосовали, если бы выборы в Государственную думу проводились в ближайшее воскресенье. Погрешность исследования не превышает 2,5%, заметили эксперты.

Как оказалось, рейтинг партии понизился. 22 июля он составил 37,1%. Для сравнения — в январе этого года этот показатель достигал 53,2%. Специалисты ВЦИОМ отмечают, что за неделю до проведенного ВЦИОМ исследования рейтинг успел упасть на 1,5 процентных пункта.

Рейтинг «Справедливой России» опустился до 5,8%, а рейтинги КПРФ и ЛДПР подросли на 1,1% и на 0,5% соответственно, передает Infox.ru.