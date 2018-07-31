«Выстрел в молоко»: в Крыму объяснили, почему новые санкции ЕС обречены на провал

Симферополь, 31 июля. Новые санкции Евросоюза против российских компаний являются «выстрелом в молоко» и заранее обречены на провал, поскольку бизнес сильнее любых ограничительных мер. Об этом во вторник заявил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

По его словам, все компании, включенные в санкционный список, продолжают успешно функционировать и сдавать объекты в срок.

«Я думаю, что это такой же «выстрел в молоко», как и все предыдущие решения о включении каких-либо компаний в санкционные списки. В данном случае обречены на провал любые попытки таким образом воспрепятствовать нормальному функционированию бизнеса», — пояснил вице-премьер агентству ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евросоюз расширил список санкций, включив в него шесть российских компаний. Новые ограничительные меры связаны со строительством моста через Керченский пролив.

В черный список ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», а также предприятие «Залив». По словам владельца «Мостотреста» и «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, он гордится проделанной работой по возведению переправы.

Напомним, что запуск автомобильного движения по Крымскому мосту (легковые машины и автобусы) началось 16 мая. Движение грузовиков будет разрешено с 1 октября, а железнодорожная часть моста откроется в следующем году.