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Общество
Вице-премьер Козак не поддержал введение утильсбора на велосипеды в России
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    Вице-премьер Козак не поддержал введение утильсбора на велосипеды в России

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    Вице-премьер Козак не поддержал введение утильсбора на велосипеды в России

    Москва, 31 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил дополнительно проработать идею о введении утильсбора на велосипеды. На совещании, которое провел Козак, предложение не поддержали. Об этом сообщил представитель вице-премьера.

    «В числе прочих мер обсуждалась идея введения утильсбора на велосипеды. Козак данное предложение не поддержал, поручив его дополнительно проработать. Соответственно, никаких решений по сбору не принято», — приводит комментарий представителя вице-премьера ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно, что министерство промышленности и торговли предложило ввести в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Идею вынесли на обсуждение министров и экспертного сообщества. 

    Автор: Федор Веснин
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