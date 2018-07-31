Вице-премьер Козак не поддержал введение утильсбора на велосипеды в России

Москва, 31 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил дополнительно проработать идею о введении утильсбора на велосипеды. На совещании, которое провел Козак, предложение не поддержали. Об этом сообщил представитель вице-премьера.

«В числе прочих мер обсуждалась идея введения утильсбора на велосипеды. Козак данное предложение не поддержал, поручив его дополнительно проработать. Соответственно, никаких решений по сбору не принято», — приводит комментарий представителя вице-премьера ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что министерство промышленности и торговли предложило ввести в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Идею вынесли на обсуждение министров и экспертного сообщества.