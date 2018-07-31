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Политика
«Прикладывать к больным местам на планете»: МИД РФ поделился «целебным фото» Лаврова
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    «Прикладывать к больным местам на планете»: МИД РФ поделился «целебным фото» Лаврова

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    «Прикладывать к больным местам на планете»: МИД РФ поделился «целебным фото» Лаврова

    Москва, 31 июля. Министерство иностранных дел России разместило на официальной странице в Facebook «целебную фотографию» главы внешнеполитического ведомства страны Сергея Лаврова.

    На так называемом «целебном фото» изображен Лавров, который держит национальный флаг страны.

    «Фото целебное, — говорится в подписи к снимку. — Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма».

    Публикацией поделились почти 200 пользователей соцсети, еще около 700 посетителей оценили юмор ведомства. Среди разместивших этот пост на своей странице оказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прикладываю! Хорошо работает!» — поддерживают идею подписчики Захаровой, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Иванова
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