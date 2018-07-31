«Прикладывать к больным местам на планете»: МИД РФ поделился «целебным фото» Лаврова
Москва, 31 июля. Министерство иностранных дел России разместило на официальной странице в Facebook «целебную фотографию» главы внешнеполитического ведомства страны Сергея Лаврова.
На так называемом «целебном фото» изображен Лавров, который держит национальный флаг страны.
«Фото целебное, — говорится в подписи к снимку. — Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма».
Публикацией поделились почти 200 пользователей соцсети, еще около 700 посетителей оценили юмор ведомства. Среди разместивших этот пост на своей странице оказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прикладываю! Хорошо работает!» — поддерживают идею подписчики Захаровой, передает Ura.Ru.