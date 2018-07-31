Радикалы затравили жителя Кременчуга за русские флаги в День ВМФ России

Киев, 31 июля. Украинские радикалы устроили травлю жителя Кременчуга, над лодкой которого в день ВМФ России развевались флаги СССР и российской погранслужбы.

29 июня в День военно-морского флота России житель Кременчуга отдыхал у острова Фантазия на берегу Днепра. Заметившие российские флаги националисты вызвали полицию.

Украинские правоохранители изъяли запрещенную символику у 53-летнего местного жителя. Сообщается, что была инициирована проверка, пишет кременчугское издание «Телеграф».

На Украине весной 2015 года был принят закон о декоммунизации, который запрещает любые символы советского периода, а том числе георгиевскую ленту. С момента вступления в силу украинского закона в рамках декоммунизации были переименованы около тысячи населенных пунктов.

Власти демонтировали почти 2,5 тысячи памятников советской эпохи. В экспертном сообществе считают, что декоммунизация превратилась в дерусификацию страны и переписывание общей с Россией истории.