Меню
Украина
Радикалы затравили жителя Кременчуга за русские флаги в День ВМФ России
Политика
«Выстрел в молоко»: в Крыму объяснили, почему новые санкции ЕС обречены на провал
Следующая новость
Загрузка...

    Радикалы затравили жителя Кременчуга за русские флаги в День ВМФ России

    46

    Радикалы затравили жителя Кременчуга за русские флаги в День ВМФ России

    Киев, 31 июля. Украинские радикалы устроили травлю жителя Кременчуга, над лодкой которого в день ВМФ России развевались флаги СССР и российской погранслужбы.

    29 июня в День военно-морского флота России житель Кременчуга отдыхал у острова Фантазия на берегу Днепра. Заметившие российские флаги националисты вызвали полицию.

    Украинские правоохранители изъяли запрещенную символику у 53-летнего местного жителя. Сообщается, что была инициирована проверка, пишет кременчугское издание «Телеграф».

    На Украине весной 2015 года был принят закон о декоммунизации, который запрещает любые символы советского периода, а том числе георгиевскую ленту. С момента вступления в силу украинского закона в рамках декоммунизации были переименованы около тысячи населенных пунктов.

    Власти демонтировали почти 2,5 тысячи памятников советской эпохи. В экспертном сообществе считают, что декоммунизация превратилась в дерусификацию страны и переписывание общей с Россией истории.

    Радикалы затравили жителя Кременчуга за русские флаги в День ВМФ России

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.