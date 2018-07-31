Глава НАО попросил Путина о помощи в строительстве больницы

Москва, 31 июля. Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский попросил российского лидера Владимира Путина о помощи федерального центра в завершении строительства окружной больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам Цыбульского, продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах региона, однако, добавил он, есть проблемы с главным медицинским учреждением — с Ненецкой окружной больницей.

Цыбульский отметил, что региону важно развивать именно компетенции по диагностике, так как люди должны получать «хорошую диагностическую помощь».

«Мы хотели бы обратиться к Вам за поддержкой, может быть, с федерального уровня, помочь нам достроить нашу Ненецкую окружную больницу, а также инфекционное отделение», — заявил глава НАО.

Кроме того, отметил врио Ненецкого автономного округа, строительство высокотехнологического центра медицинской помощи с практической точки зрения не так нужно округу. Цыбульский добавил, что «лучше направлять людей, действительно, в те центры, где сконцентрированы лучшие компетенции в стране», тем более, отметил он, регион может себе это позволить.