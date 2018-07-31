Средняя явка на президентских выборах в Зимбабве составила 75%

Хараре, 31 июля. Средняя явка на прошедших в понедельник президентских выборах в Зимбабве по участкам составила 75%, многие жители страны выстраивались в очереди задолго до начала голосования, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне в Зимбабве прошли первые выборы с момента обретения страной независимости. Бывший президент и один из старейших африканских политиков Роберт Мугабе на этот раз в качестве кандидатов в выборах не участвовал.

По случаю выборов в Зимбабве был объявлен общегосударственный выходной, и многие граждане страны отправились на участки задолго до открытия. На некоторых участках, преимущественно в городах и пригородах, были очереди, впрочем, бесконфликтные. Средня явка по участкам составила 75%.

Серьезных проблем в ходе голосования зафиксировано не было. Сообщалось только о мелких нарушениях. Так, на некоторых участках урны были переполнены до окончания голосования, и пришедшие избиратели не смогли проголосовать, поскольку участки закрылись. Местная индийская диаспора с правом голоса также не смогла выразить свои политические предпочтения, поскольку хоть и зарегистрировалась, ее представителей не оказалось в списках избирателей.

На данный момент известно лишь о двух сравнительно крупных инцидентах: произошел пожар на избирательном участке на ферме Нью-Доннингтон в Нортоне, в результате чего голосование было приостановлено, о причинах возгорания пока не известно. Также в Булилиме, в южном Матабелеленде женщина умерла на избирательном участке, о чем сообщила председатель зимбабвийской избирательной комиссии (ZEC) Присцилла Чугумба на вечернем брифинге в пресс-центре ZEC.

Ранее о высокой явке на всеобщих президентских выборах сообщил действующий президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.