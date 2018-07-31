Ротенберг отреагировал на санкции против его компаний из-за Крымского моста

Москва, 31 июля. Владелец попавших под санкции ЕС компаний «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что он гордится проделанной работой по строительству Крымского моста.

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — пояснил он РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евросоюз расширил список санкций, включив в него шесть российских компаний. Новые ограничительные меры связаны со строительством моста через Керченский пролив.

В черный список ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», а также предприятие «Залив».

Инфоцентр «Крымский мост» уже заявил, что введение новых санкций никак не отразится на реализации запланированных в Крыму проектах. Напомним, что запуск автомобильного движения по Крымскому мосту (легковые машины и автобусы) началось 16 мая. Движение грузовиков будет разрешено с 1 октября, а железнодорожная часть моста откроется в следующем году.