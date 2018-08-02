Сирия: боевики продолжают сдавать оружие САА в Эль-Кунейтре

Дамаск, 2 августа. Сирийская арабская армия (САА) продолжает получать тяжелое вооружение от членов незаконных вооруженных формирований, пожелавших урегулировать свой статус в Эль-Кунейтре, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

По последней информации, несколько автобусов, выделенных сирийскими властями, прибыли в район населенного пункта Джубата аль-Хашаб для эвакуации из поселения и соседних деревень джихадистов, которые отказались урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни.

Напомним, что сирийской правительственной армии удалось освободить провинцию Эль-Кунейтра от террористических организаций. Часть городов и сел перешла под контроль легитимной власти дипломатическим путем. Этого удалось добиться при непосредственном участии сотрудников российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии. Именно они поспособствовали переговорам сирийских властей и главарей боевиков.

Согласно достигнутому соглашению, джихадисты, пожелавшие остаться в регионе, должны урегулировать свой статус и сдать среднее и тяжелое оружие сирийской армии. Кроме того, они берут на себя обязательство больше никогда не не участвовать в незаконных бандформированиях.

Всем, кто отказался сотрудничать с сирийским правительством, обеспечили беспрепятственный выход из провинции и дали возможность отправиться в район зоны деэскалации «Идлиб».

В данный момент саперы сирийской правительственной армии занимаются разминированием региона.