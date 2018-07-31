Подозреваемые в убийстве отца сестры рассказали, как он превратил их в рабынь

Москва, 31 июля. Подозреваемые в убийстве отца на северо-востоке Москвы сестры рассказали, что мужчина не только избивал их, но и превратил в рабынь.

Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По словам представителя ведомства, одна из сестер, Кристина, объяснила, что отец требовал постоянного присутствия рядом, а также хотел, чтобы к нему подходили по первому зову.

Она уточнила, что у отца был «звоночек», по сигналу которого дети должны были тут же подбегать. Она уточнила, что мужчина «даже окно сам не открывал», а дочери прислуживали как рабыни.

Как пишет URA.ru, он постоянно угрожал убийством и даже изнасилованием. При этом он никуда не отпускал дочерей, чтобы люди не видели побоев. Мужчина держал дома оружие. Как пишет ТАСС, весь дом был оборудован системой видеонаблюдения, однако записи этого нет.

Напомним, следователи считают, что три сестры зарезали своего отца. В ходе допроса они рассказали, что не могли больше терпеть издевательств и угроз со стороны отца.