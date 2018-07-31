Военный погиб в ЛНР при обстреле ВСУ

Луганск, 31 июля. ВСУ три раза за прошедшие сутки обстреливали территорию Луганской народной республики. В результате обстрела погиб военный.

По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, во время обстрела погибший находился на боевом посту.

«Вчера в результате минометного обстрела украинскими силовиками территории республики, находясь на боевом посту, погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сообщил Марочко.

Он отметил, что Народная милиция не реагирует на провокации украинских силовиков. Она соблюдают режим тишины в рамках исполнения минских договоренностей.

Напомним, что власти Украины начали военную операцию на территории юго-востока Украины в апреле 2014 года. Для мирного урегулирования ситуации в Донбассе была сформирована контактная группа, которая подписала минские соглашения. Несмотря на утверждение этих документов, вооруженный конфликт продолжается до сих пор.