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Ученые создали чип, имитирующий работу мозга человека
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    Ученые создали чип, имитирующий работу мозга человека

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    Ученые создали чип, имитирующий работу мозга человека

    Москва, 31 июля. Чип, имитирующий устройство человеческого мозга, был представлен специалистами из Национального института стандартов и технологий США. 

    Данное устройство отвечает за распределение оптических сигналов по миниатюрной сетке, подобной мозгу. Небольшой силиконовый чип объединяет два фотонных слоя в трехмерном формате и направляет световые сигналы по образовавшимся маршрутам. 

    Ожидается, что в будущем будет создана нейронная сеть, которая будет работать по такому признаку.

    После ряда усовершенствований такие чипы могут помочь найти планеты, подобные Земле и ускорить разработку высокоинтуитивных систем управления для автономных транспортных средств, сообщает агентство «Ридус».

    Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что российским генетикам удалось изобрести чип по экспресс-выявлению пяти наследственных заболеваний, распространенных в республике Саха (Якутия). 

    Автор: Тимур Румянцев
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