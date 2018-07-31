Ученые создали чип, имитирующий работу мозга человека

Москва, 31 июля. Чип, имитирующий устройство человеческого мозга, был представлен специалистами из Национального института стандартов и технологий США.

Данное устройство отвечает за распределение оптических сигналов по миниатюрной сетке, подобной мозгу. Небольшой силиконовый чип объединяет два фотонных слоя в трехмерном формате и направляет световые сигналы по образовавшимся маршрутам.

Ожидается, что в будущем будет создана нейронная сеть, которая будет работать по такому признаку.

После ряда усовершенствований такие чипы могут помочь найти планеты, подобные Земле и ускорить разработку высокоинтуитивных систем управления для автономных транспортных средств, сообщает агентство «Ридус».

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что российским генетикам удалось изобрести чип по экспресс-выявлению пяти наследственных заболеваний, распространенных в республике Саха (Якутия).