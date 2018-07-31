Сирия новости 31 июля 16.30: в Илибе ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам», автобусы для депортации боевиков прибыли в Эль-Кунейтру

Сирия, 31 июля. В Идлибе неизвестные нейтрализовали командира «Тахрир аш-Шам», новая партия автобусов для депортации боевиков прибыла в Эль-Кунейтру, в Дамаске обнаружен склад оружия радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склады оружия и боеприпасов боевиков в Дамаске, атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): сдает оружие САА в Эль-Кунейтре.

Провинция Дамаск

В населенных пунктах Бейт Сахм, Бабила и Ялда на юге провинции Дамаск обнаружены тайники боевиков с оружием и боеприпасами, передает военный источник в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По сведениям автора публикации, в одном из складов были найдены бомбы израильского производства.

На окраине сирийской столицы завершается реконструкция железнодорожной станции Аль-Кадам, сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyrianLionesss).

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики атаковали автомобиль «Тахрир аш-Шам», двигавшийся по дороге Идлиб – Серакиб, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews). В результате столкновения был ликвидирован командир подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции. Ранее радикальный альянс потерял еще одного боевика при взрыве в районе Маарет Мисрина.

ВС Турции вошли на территорию провинции Идлиб через контрольно-пропускной пункт Кафр Люсин, сообщает местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает обстреливать позиции радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что артиллерия САА наносит удары по опорным пунктам террористов в окрестностях Аль-Латамины.

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), Сирийская арабская армия (САА) атакует укрепрайоны боевиков недалеко от деревни Аз-Зияра на западе региона. Другой источник сообщает в Telegram (@News_of_the_north), что армия САР ведет артиллерийский обстрел укрытий джихадистов в районе поселения Марж аз-Зухур.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжают сдавать оружие правительственным войскам, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Несколько автобусов прибыли в район населенного пункта Джубата аль-Хашаб для того, чтобы вывезти из поселения и соседних деревень радикальных исламистов, отказавшихся урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Об этом пишет Twitter-канал (@SyriawatanNews). Напомним, в соответствии с соглашением между САА и боевиками, группировки, действующие в провинции Эль-Кунейтра, сдают оружие и позиции сирийской армии или могут уехать в Идлиб.

Ирак

В Киркуке разорвалась мина, заложенная под зданием полицейского управления, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента три сотрудника полиции получили тяжелые ранения.

На востоке провинции Дияла силы безопасности ликвидировали двух террористов «Исламского государства»1, пишет информагентство Iraqi News.

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» арестовали высокопоставленного члена ИГИЛ1 в городе Аль-Карма провинции Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)