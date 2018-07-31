Ученые насчитали более 1,4 миллиона линий бактерий на Земле

Лондон, 31 июля. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, сколько различных бактерий существует на Земле.

По словам ученых, понятие «вид» не совсем применимо к бактериям. Из-за специфики этих организмов эксперты используют понятие «линия».

«У микроорганизмов одной линии на 99% совпадает геном рибосомной РНК 16S, — объяснил ведущий автор научного проекта Стилианос Лука. — На анализе этого генома мы и сосредоточились при проведении исследования».

Выяснилось, что на Земле не менее 1,4 миллиона линий бактерий. Отмечается, что часть из когда-либо существовавших на планете микроорганизмов уже вымерла. При этом Лука добавил, что это не совсем точный подсчет.

«То есть, линий бактерий как минимум 1,4 миллиона, а как максимум — 2 миллиона», — пояснил он.

Ранее стало известно об обнаружении нового природного минерала. Его встретили российские специалисты при исследовании метеорита, найденного в Бурятии летом 2016 года, пишет «Ридус».