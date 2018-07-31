Хорошо там, где вас нет: Киев вводит новые ограничения на выезд украинцев за рубеж

Кабинет министров Украины одобрил разработанный рядом общественных организаций так называемый «план противодействия оттоку населения», предусматривающий введение дополнительных запретов на зарубежные поездки для отдельных категорий украинских граждан.

Отныне по разным причинам страну не смогут покинуть не только злостные неплательщики алиментов и молодые люди призывного возраста, но и специалисты узкого профиля и даже безработные. Авторы идеи уверены, что подобные меры позволят «защитить честь и достоинство» среднестатистического украинца, а также мотивировать его на жизнь и деятельность на родине. Контроль над выполнением основных пунктов новшества возложен на местные власти, которые уже восприняли подобную инициативу слишком буквально. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Сотрудники социальной службы нагрянули к киевлянам Владимиру и Антонине Дидюк в тот момент, когда супружеская пара в прямом смысле слова собирала чемоданы. Уже с порога инспекторы заявили, что Дидюки не смогут в очередной раз отправиться в Словакию, где Владимир работал на ферме, а Антонина — в тамошней столовой.

Супруги были поставлены в известность, что ни о какой поездке «на заработки» не может быть и речи до тех пор, пока они не заплатят в общей сложности 25 тысяч гривен [около 60 тысяч рублей], которые государство в течение полутора лет начисляло им в качестве субсидий на оплату коммунальных услуг.

«Оказывается, все это время вы — пусть и нелегально — работали за границей и получали деньги, — констатировал один из незваных гостей. — Значит, обманывали государство. Теперь, пока не выплатите государству неустойку, уехать куда-либо не сможете».

Косвенная угроза была воплощена в жизнь: пересечь украинско-словацкую границу Дидюки не смогли — их фамилия оказалась в черном списке пограничной базы данных.

В соответствующий черный список попал и житель Сумской области, выпускник престижного сельскохозяйственного вуза Руслан П. В местной территориальной громаде (автономное объединение нескольких населенных пунктов. — Прим. ФАН) юношу поставили в известность о том, что он должен отработать не менее года в родном селе. Дескать, в институте он учился на бюджетной основе, и теперь пришло время отдавать родной земле долг.

«Поначалу я даже не поверил, что наша агрофирма попросту «перекупила» меня у вуза, как какого-то крепостного, — сетует Руслан в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Но на границе с Польшей, где я хотел продолжить образование, меня, что называется, «завернули» и отправили домой «на отработку».

«Оба указанных случая являются типичными для современной Украины, — сказал в комментарии ФАН юрист высшей категории Василий Макаренко. — По сути, идея ограничивать свободу передвижения не нова: на протяжении последних нескольких лет власти активно пытались не допустить массового бегства из страны граждан, измученных нищетой, безработицей и фактической войной в Донбассе. Сейчас же, с подачи местных радикалов, правительство Владимира Гройсмана предоставило регионам неограниченные полномочия в деле решения судеб потенциальных «заробитчан» и эмигрантов».

Как подчеркнул Макаренко, в обозримом будущем «запреты на выезд» могут стать тотальными.

Кстати, министр социальной политики Украины Андрей Рева официально заявил, что «трудовыми мигрантами» уже стали около 3,5 миллиона украинских граждан и такое положение вещей является позором для страны. «Необходимо создавать все условия для того, чтобы украинцы жили и работали дома», — многозначительно отметил он. Независимые аналитики в этой связи предположили, что, по всей видимости, «списки невыездных» будут расти в геометрической прогрессии.

Сами же авторы упомянутого «плана противодействия» не скрывают своего удовлетворения. Так, представители националистической группировки «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) приступили к «мозговому штурму» соискателей пособия по безработице на биржах труда. На одном из тренингов в отделе службы занятости в Черниговской области активист ТСБ разошелся настолько, что призвал безработных отправляться в Донбасс «и там зарабатывать свои деньги кровью».

«Лучше убивать москалей и сепаратистов, чем мыть горшки полякам и итальянцам!» — резюмировал активист, добавив, что в подобных «ограничительных мерах» нет ничего предосудительного.