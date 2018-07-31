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В РФС признали, что судья ошибочно отменил гол «Локомотива» в матче с «Уфой»
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    В РФС признали, что судья ошибочно отменил гол «Локомотива» в матче с «Уфой»

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    В РФС признали, что судья ошибочно отменил гол «Локомотива» в матче с «Уфой»

    Москва, 31 июля. В Российском футбольном союзе (РФС) признали, что поединок первого тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Уфа» ознаменовался грубой ошибкой судейской бригады. Руководитель департамента судейства Александр Егоров заявил, что боковой арбитр ошибочно принял пассивное положение вне игры нападающего Эдера за активное.    

    «Ассистент главного арбитра Владимир Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол», — сказал Егоров.

    Напомним, действующий чемпион России московский «Локомотив» в первом туре нового сезона потерял очки в поединке с «Уфой», матч завершился вничью 0:0. На 15-й минуте встречи нападающий Эдер забил мяч, отмененный из-за ошибочно определенного положения вне игры.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча раскритиковал работу судей, призвав скорее вводить в России систему видеоповторов. 

    Автор: Федор Веснин
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