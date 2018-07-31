Кровавая окрошка Пашинина: психолог объяснил бегство девиантов на Украину

Актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать на стороне украинских националистов в Донбассе, с упоением говорит о том, как ему нравятся куски разлетающегося человеческого мяса. Что происходит с этим человеком? С каким феноменом мы здесь сталкиваемся? На эти вопросы военного корреспондента Федерального агентства новостей Юрия Котенка отвечает кандидат психологических наук Александр Невеев.

— Скажу откровенно: после просмотра интервью господина Пашинина у меня возникло ощущение, что человека надо лечить. К сожалению, в России и вообще на постсоветском пространстве психиатрия поражена вирусом либерализма — очень много психов оказалось на свободе, хотя им место в стационаре.

Почему я делаю такой вывод о господине Пашинине?

Во-первых, сразу бросается в глаза неадекватная манерность, картинность. Желание порисоваться перед камерой, перед журналисткой, постоянное сползание в какие-то другие темы, желание отвечать не так, как это учитывают формулировка и смысл вопроса, — все это характерно для человека, который пришел на прием к психиатру.

Кто-то может возразить, что это актер, здесь демонстративность и прочее. Но дело в том, что актер понимает, когда игра адекватна, а когда нет. А здесь — излишняя наигранность. Если ты пошел воевать за какие-то интересы, вряд ли ты будешь отыгрывать и с актерской точки зрения подавать свои переживания того, что твои противники горят или убиты. А здесь наблюдается именно картинность. Человек просто рисуется, сползает в свои представления о том, как должна выглядеть радость, то самое упоение в бою, которое человека настигает.

Помимо прочего, обращает на себя внимание бред преследования. Эти идеи, что если бы он не уехал из Москвы, то попал бы… Куда? В подвалы Лубянки? А что, уже есть пострадавшие? Есть люди, которых пытают? Я знаю огромное количество людей, заявивших о пытках в СБУ, в том числе и западные СМИ о них говорят. Что же касается России и Пашинина, то здесь мы имеем дело с самым настоящим бредом преследования.

Если мы прибавим к этому совершенно явный бред величия, то картина становится ясна — это как минимум пограничная шизофрения. Человек всерьез говорит о себе как о великом актере, великом режиссере, который не нашел места в России и на Украине именно как великий талант. Он заявляет о том, что на Украине низкое качество кинематографа, да и в России как-то не дотягивает. Простите, а кто такой господин Пашинин? Скажу откровенно — пока вы меня не попросили с психологической точки зрения оценить этого человека, я вообще не знал, что есть такой актер.

Понимаю, если бы убежал в «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) [актер Михаил] Пореченков, спаси господи, или кто еще из знаменитых, [актер Константин] Хабенский, например, я бы даже, наверное, не удивился. Но Пашинин? Считать, что это какой-то актер первой величины, серьезный человек, нельзя. А для него это так. То есть бред величия. Давайте сопоставим его картинность, демонстративность, идеи преследования, величия. Если мы к этому добавим черно-белое мышление, неспособность видеть оттенки (осталось пять украинцев, а все остальные — это враги народа), — с моей точки зрения, имеем дело с шизофренией.

— Из России всегда бегут «противники режима». После Курбского, Герцена это диссидентство со стажем. Но тут, похоже, возникла новая общность — люди отъезжают на какие-то сто километров и источают ненависть. Это «ген предательства» или особый феномен, когда беглецы неумолимо оказываются в подобных условиях?

— Если говорить о людях с повышенной социальной активностью, которые все время чувствуют ущемление и угрозу, исходящую от государства и общества, то в достаточно распространенном числе случаев это именно расстройство. Может быть, не психоз, а невроз, но в любом случае, если человеку постоянно дискомфортно в собственной стране, если человек ощущает, что его преследуют, не дают развивать карьеру, то, конечно, можно заподозрить проблемы психического характера.

Почему они бегут на Украину? Потому что в этой несчастной стране произошла, говоря бытовым языком, самая настоящая шизофренизация массового сознания. Посмотрите, людей просто заставляют отказываться от нормальной логики. С одной стороны, им говорят, что украинцы — великий народ с очень великими достижениями, а с другой, говорят: посмотрите, нас все время москали затирают. Если вы такой великий народ, как вас могут затирать люди, которые ниже и глупее вас? И ведь это не просто разговоры на кухне, это льется в массовое сознание украинцев отовсюду, из телевизора и Интернета.

И поэтому людей, которые являются настоящими шизофрениками, туда просто влечет. Они в этой системе координат свои, они привыкли плавать на волнах безумия, и поэтому их маленькие речушки сливаются в этот бурный океан. Поэтому меня абсолютно не удивляет, что наши диссидентствующие, существенный процент которых просто люди с диагнозом, едут именно туда.

— Возникает ощущение, что на Украине проведена глобальная спецоперация — огромное количество людей достаточно быстро погрузились в пограничное состояние и не выходят из этих сумерек уже пятый год. Это манипуляция сознанием миллионов или неумолимый рок, нависший над Украиной?

— Анализируя информационную повестку украинских СМИ, то, что говорят политики, в том числе самого высокого уровня, нельзя не прийти к выводу о том, что все это делается по очень четким инструкциям. Не могу представить, что целая страна за пять лет просто сошла с ума сама по себе. Понятно, что это было кому-то выгодно. Да мы и знаем, кому.

Действительно, Украина — страна, которая обладает рядом ресурсов. А схема построения антистраны для борьбы с другой страной уже давно обкатана. Это связано с политикой Соединенных Штатов. Посмотрите на две Кореи: была единая страна, ее разделили на две. В одну из Корей стали вкладывать ресурсы, создавать массовую культуру и т. д. Сегодня мы видим, что существует некий контраст, позволяющий сделать вывод, что капиталистическая система лучше, чем советская. Примерно та же схема была задействована и в случае с нашей многострадальной Украиной. Из нее хотели сделать «Антироссию» — страну без ограничений, с гей-парадами, развитой экономикой и доступом абсолютно ко всем благам жизни. Но не получилось, и никто не сегодня не собирается вкладывать в Украину те средства, которые были вложены в Южную Корею.

В связи с этим что еще остается делать? Просто отуплять народ, делать народ сумасшедшим, чтобы люди в массе своей были дезориентированы, чтобы не понимали, что происходит и куда вообще нужно двигаться. Отсюда идеи мессианства украинского народа, того, что Украина сегодня — заслон на пути «тоталитарного российского монстра», что мы-де от природы такие свободные, а вы нам не братья, вы отреклись от арийства, от русскости и т. д. Это попытки объявить восточнославянских князей украинскими… Все эти вещи делаются по методикам.

Человек может видеть этот идиотизм, наблюдая за ним со стороны, но этот идиотизм очень быстро исчезает для тех, кто находится внутри системы. Как раз там все очень просто и понятно, есть четкие ответы, есть образ врага в лице России, есть цель стать «независимой европейской державой». Все это вместе создает очень опасную ситуацию для современных украинцев.

Всякое безумие опасно тем, что человек пойдет в воду, думая, что он способен по ней ходить, может броситься под поезд, думая, что неуязвим. Сегодня, к сожалению, и украинцы, и целые страны, вынужденные взаимодействовать с Украиной, видят абсолютно неадекватные действия украинского руководства. Трудно действовать адекватно, если у тебя в голове психоз или бред. Отсюда идеи взорвать мост, мысли, что Украина войдет в НАТО, что украинская армия может всерьез противостоять России, что Краснодарский край скоро войдет в состав Украины. Все это смешно и чудно для людей, которые живут в реальном мире, — в России или Европе, — но для украинцев сегодня это реальность.

Многие удивляются по поводу Пашинина: видно же, что человек неадекватен, как можно пропихивать его в какие-то СМИ? Но методологи этих процессов прекрасно знают, что безумие заразительно. И украинцам прописано в регулярном режиме и на регулярной основе потребление безумия, которое необходимо для того, чтобы этот народ стал более управляемым. И чтобы он пребывал в той ужасной в экономическом и социальном плане ситуации, которая, к сожалению, существует на Украине.

— На ваш взгляд, как долго еще украинцев будут пытаться удерживать в подобном сумеречном состоянии сознания?

— Очевидно, что нельзя обманывать весь народ все время. Но определенный процент всегда пребывает в состоянии такого рода. И в России есть 5 или меньше процентов хронических диссидентов. Такие люди есть и на Украине. Что же касается народа в целом, думаю, что постепенно зона здравомыслия будет создаваться в ДНР и ЛНР. Например, люди уже сегодня ездят с Украины туда за медуслугами, а скоро они будут ездить туда, чтобы сходить в нормальный театр и нормальное кино. В ДНР и ЛНР появятся адекватные телеканалы, которые будут давать не шизофреническую картину реальности, а здоровую. Думаю, что постепенно все нормальные люди переедут из Западной Украины в ЛНР и ДНР. Мне хотелось бы в это верить. Естественно, без вмешательства России этого не получится.

А вообще страну жалко. Я люблю Украину, украинскую кухню, украинские песни. Это одна из форм Русского мира, русского духа. То, что сегодня западным силам удалось развернуть и абсолютно перекрасить наших братьев-украинцев в красно-черные цвета флага «Правого сектора», — большая проблема.

Надеюсь, появятся украинцы, которые поймут, что, во-первых, имперская идея сильного государства имеет право на существование и важна, но достичь такого государства можно только совместными усилиями всех восточных славян — белорусов, украинцев и русских. Без наследия, которое мы имеем в лице Российской Империи и Советского Союза, построить великое государство невозможно. Без этого Украина обречена на шизофрению, раскол и бессвязную позицию и на мировой арене, и внутри страны.

— Вы упомянули о заразе безумия. Где мог подцепить его актер Пашинин и что его ждет впереди?

— Конечно, сам Пашинин вряд ли своим безумием заразился, потому что гораздо более важным фактором была его гордость и самовлюбленность. Но это качество, без которого человек вряд ли пойдет в актеры. Но бывает любовь к себе адекватная, ограниченная реальностью, а бывает любовь, которая уже вышла за рамки нормальности. К этому можно добавить, что достаточного внимания к своей персоне Пашинин в России не получал — он не был медийной фигурой, его особо никто не знает.

Когда человек настолько горд и самовлюблен, но при этом не получает от мира подтверждений своего «светлого образа», это очень часто приводит к шизофрении. Для огромного количества шизофреников это характеристическая черта — предельно обостренная индивидуалистическая система значений, когда человек отвечает на вопросы по-своему. Другим людям не просто трудно его воспринимать — им становится физически больно и неприятно от тех логических конструкций, которые он использует. Словесная окрошка шизофреников — это крайнее проявление данной тенденции.

То, что Пашинин сошел с ума, закономерный итог. Его, конечно, можно было спасти. Думаю, его могла спасти мама, если бы по-другому его воспитывала. Если бы воспитывала не по типу «ребенок — это культ семьи», «да-да-да, иди в актеры». Если бы он был шахтером в Донбассе, то вряд ли сошел бы с ума даже в самых тяжелых жизненных ситуациях. Ну а тут такое падение. Как он утверждает, ему платили по три с половиной тысячи долларов, а теперь у него нет денег даже на зажигалку. Конечно, все это не способствует выздоровлению.

Желание свои собственные проблемы объявить проблемами общества тоже не способствует психическому здоровью. Человек может вылечиться, когда он понимает, что проблема в нем. Тебе дискомфортно в России? Покопайся в себе. Может, тебе специальность сменить, может, начать общаться с другими людьми? Но человек этого не видит, он смотрит вовне: ага, раз я такой замечательный, выразительный и великий актер и мне в этой стране плохо, значит, в этой стране что-то не так устроено. А дальше человек попадает в воронку, где каждый следующий шаг только усиливает безумие, выступая катализатором.

Если бы Пашинин не попал на войну, не увидел кровь, не подвергся лишениям, может быть, его шизофрения не дошла бы до такой степени, когда он радуется поддельной радостью тому, как горят другие люди в автомобиле.

— Что дальше с Пашининым и такими, как он?

— Что касается Пашинина, я даже не знаю. Представить, что он выздоровел, не могу. Я думаю, если он верующий человек, ему могла бы церковь помочь, но, судя по тому, как он строит свое общение, его трудно заподозрить в том, что он человек церковный. Если бы на Украине действовали нормальные адекватные люди, они бы срочно изъяли его из так называемой «антитеррористической операции», поместили в стационар и дали таблетки. Но вряд ли кто-то так озабочен здоровьем господина Пашинина. Наоборот, его хотят использовать как индуктор массового безумия. Поэтому прогноз неутешительный. Я думаю, что в конце концов его превратят в сакральную жертву. Когда его безумие достигнет такой степени, что журналисты просто перестанут понимать, что он говорит, будем ждать сакральной жертвы.

1 Организация запрещена на территории РФ.