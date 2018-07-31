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Украина
Люди в масках забросали камнями электричку в Киеве, есть пострадавшие
Политика
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    Люди в масках забросали камнями электричку в Киеве, есть пострадавшие

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    Люди в масках забросали камнями электричку в Киеве, есть пострадавшие

    Киев, 31 июля. Несколько человек в масках остановили электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров. Как пояснили в управлении полиции Киева, инцидент произошел на перегоне между станциями  «Сырец» и «Вышгородская».

    Несколько молодых людей остановили поезд и принялись его разрисовывать, когда к ним вышел машинист, они начали бросаться камнями. В результате пострадал 21-летний пассажир, который был доставлен в больницу.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Отметим, что если вина нарушителей будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские националисты подрались с полицией в Киеве из-за строительства в районе экологического парка Осокорки. Радикалы пробрались на строительную площадку и разгромили ограждающие территорию заборы, а после устроили стычку с подоспевшими полицейскими.

    Автор: Антон Соколов
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