Люди в масках забросали камнями электричку в Киеве, есть пострадавшие

Киев, 31 июля. Несколько человек в масках остановили электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров. Как пояснили в управлении полиции Киева, инцидент произошел на перегоне между станциями «Сырец» и «Вышгородская».

Несколько молодых людей остановили поезд и принялись его разрисовывать, когда к ним вышел машинист, они начали бросаться камнями. В результате пострадал 21-летний пассажир, который был доставлен в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Отметим, что если вина нарушителей будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские националисты подрались с полицией в Киеве из-за строительства в районе экологического парка Осокорки. Радикалы пробрались на строительную площадку и разгромили ограждающие территорию заборы, а после устроили стычку с подоспевшими полицейскими.