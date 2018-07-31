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Политика
«Жаба душит»: в Крыму объяснили новые санкции ЕС завистью
Политика
«Выстрел в молоко»: в Крыму объяснили, почему новые санкции ЕС обречены на провал
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    «Жаба душит»: в Крыму объяснили новые санкции ЕС завистью

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    Симферополь, 31 июля. Новые санкции Европейского союза в отношении российских компаний связаны с завистью к успехам Крыма.

    Об этом рассказал руководитель Общественной палаты республики Григорий Иоффе. По его словам, есть выражение «Жаба душит». Иоффе подчеркнул: Запад был уверен, что доведет ограничительными мерами Россию до кризиса. Как уточнил глава Общественной палаты Крыма, в Европе были уверены, что Москва «затянет пояса до самого позвоночника, сдохнет с голоду», а также не сможет ничего производить.

    Несмотря на это, Иоффе добавил, что Москва и Крым «живут, работают и действуют». Как пишет РИА Новости, он также рассказал, что ЕС принял санкции из-за зависти.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма. ЕС расширил перечень, связанный с воссоединением Крыма с Российской Федерацией, а также возведением моста через Керченский пролив.

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    Автор: Алия Садыкова
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