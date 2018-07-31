«Жаба душит»: в Крыму объяснили новые санкции ЕС завистью

Симферополь, 31 июля. Новые санкции Европейского союза в отношении российских компаний связаны с завистью к успехам Крыма.

Об этом рассказал руководитель Общественной палаты республики Григорий Иоффе. По его словам, есть выражение «Жаба душит». Иоффе подчеркнул: Запад был уверен, что доведет ограничительными мерами Россию до кризиса. Как уточнил глава Общественной палаты Крыма, в Европе были уверены, что Москва «затянет пояса до самого позвоночника, сдохнет с голоду», а также не сможет ничего производить.

Несмотря на это, Иоффе добавил, что Москва и Крым «живут, работают и действуют». Как пишет РИА Новости, он также рассказал, что ЕС принял санкции из-за зависти.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма. ЕС расширил перечень, связанный с воссоединением Крыма с Российской Федерацией, а также возведением моста через Керченский пролив.