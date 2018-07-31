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Мутко рассказал о готовности Красноярска к проведению зимней Универсиады-2019
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    Мутко рассказал о готовности Красноярска к проведению зимней Универсиады-2019

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    Мутко рассказал о готовности Красноярска к проведению зимней Универсиады-2019

    Красноярск, 31 июля. Готовность ключевых объектов к проведению зимней Уинверсиады-2019, которая пройдет в Красноярске, высочайшая, остались маленькие детали. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    Он подчеркнул, что в настоящее время готовность города «высочайшая», большая часть объектов уже готова. Мутко уточнил, что осталось уладить кое-какие вопросы благоустройства.

    «Основные объекты готовы, это прежде всего деревня Универсиады. Сейчас приступили уже к монтажу точки питания, где спортсмены будут принимать пищу… Есть вопросы-нюансы как всегда, что-то нужно доделать, проектная документация, это вопросы технические, которые мы будем решать», — добавил вице-премьер.

    Кроме того, в ходе совещания шла речь о вопросах благоустройства города, в том числе о транспорте, расселении ветхого жилья, добавил Мутко.

    Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

    Автор: Дана Балан
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