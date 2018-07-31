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Неизвестные открыли стрельбу около вокзала в Брюсселе, есть раненые
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    Неизвестные открыли стрельбу около вокзала в Брюсселе, есть раненые

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    Неизвестные открыли стрельбу около вокзала в Брюсселе, есть раненые

    Брюссель, 31 июля. Стрельба произошла в районе Южного вокзала в Брюсселе во вторник, 31 июля. В результате случившегося один человек получил ранения.

    Инцидент произошел на улице Аргон, рядом с которой находится вокзал и гостиницы. Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство. Сотрудникам правоохранительных органов поручено изучить записи с камер видеонаблюдения и провести баллистическую экспертизу.

    По информации надзорного ведомства, подозреваемый или подозреваемые не установлены. Однако, по данным СМИ, стрелявших было двое, им удалось скрыться.

    Как сообщает прокуратура Брюсселя, один человек получил два огнестрельных ранения, его жизни ничего не угрожает. По информации ведомства, его личность пока еще не установлена.

    Автор: Дарья Смолина
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