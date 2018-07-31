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Киев перебросил в Донбасс женщин-снайперов из Польши
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    Киев перебросил в Донбасс женщин-снайперов из Польши

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    Киев перебросил в Донбасс женщин-снайперов из Польши

    Луганск, 31 июля. Военное командование ВСУ перебросило в Донбасс подразделение польских снайперов-женщин, о чем сообщает во вторник Луганский информационный центр. 

    Согласно приведенным данным, подразделение так называемых «валькирий» из состава польской частной военной компании будет рассредоточено вдоль линии боевого соприкосновения для ведения огня по военнослужащим Луганской народной республики.

    Ранее в Донецкой народной республики сообщили, что украинское командование создало снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами.

    Напомним, несколько дней назад двое военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли при снайперском обстреле со стороны украинских силовиков.

    Автор: Тимур Румянцев
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