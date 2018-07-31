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Иран не поступится правом на экспорт нефти — Роухани
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    Иран не поступится правом на экспорт нефти — Роухани

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    Иран не хочет роста напряженности на Ближнем Востоке — Роухани 

    Москва, 31 июля. Тегеран не хочет роста напряженности на Ближнем Востоке, однако не намерен уступать свое право на экспорт нефти. Об этом заявил во вторник на встрече с новым послом Великобритании в Тегеране Робертом Макэром президент Ирана Хасан Роухани.

    «Исламская Республика Иран никогда не стремилась к напряженности в регионе и не хочет каких-либо проблем в международных водных маршрутах, однако никогда так просто не поступится правом на экспорт нефти», — подчеркнул иранский лидер.

    Британский посол отметил, что Лондон выступает за реализацию иранской ядерной сделки. Роухани в свою очередь приветствовал углубление отношений между Ираном и Великобританией и раскритиковал выход из соглашения США. Иранский президент подчеркнул, что Иран готов к развитию отношений с европейскими странами.

    Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе 8 мая. Также он заявил, что ранее отмененные в отношении Тегерана санкции будут восстановлены.

    Американская сторона заявила, что собирается довести «до нуля» доходу Ирана от нефти. Как уточнил глава американского минфина Стивен Мнучин, Вашингтон намерен вводить санкции против стран, которые продолжат закупать нефть у Тегерана.

    Автор: Василий Котов
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