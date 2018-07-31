Рубят сук, на котором сидят: Ковитиди резко отреагировала на антироссийские санкции за Крымский мост

Российские политики и общественные деятели резко отреагировали на решение Евросоюза наложить санкции на ряд российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей отметила, что внешнеполитический антироссийский курс, который избрал Европейский союз, является системной ошибкой и тупиковым путем для всей Европы.

«Реализуемый сегодняшним руководством Евросоюза санкционный внешнеполитический курс, направленный против России, является глубоко ошибочным, — рассказала Ольга Ковитиди. — Результатом этого курса неизбежно станет масштабный политико-экономический кризис всех европейских институтов, тем более что в самой Европе все громче звучит открытая критика политики «сдерживания» России при помощи санкций».

Для многих в Европе давно стало очевидным, что ЕС не должен предпринимать действий, наносящих очевидный и невосполнимый ущерб региональной интеграции и экономике европейских стран, заинтересованных в торговле с Россией, отметила член Совфеда.

«Напомню, расчет Запада на ослабление российской экономики провалился, а сам Евросоюз потерял миллиарды евро от запрета экспорта европейских товаров в Россию. От развязанной ЕС санкционной политики прежде всего страдает Германия — основной европейский донор. Это вызывает обоснованное беспокойство германского бизнес-сообщества», — подчеркнула сенатор от Крыма.

Новые антироссийские санкции, связанные с надуманной причиной — строительством Крымского моста, — только усугубят европейские проблемы, резюмировала Ольга Ковитиди.

«ЕС рубит сук, на котором сидит. Напомню, основой Евросоюза являются прежде всего экономические связи, от которых зависит благополучие старушки-Европы», — отметила собеседник ФАН.

Бессмысленными назвал санкции против России из-за Крыма член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян.

«В Евросоюзе до сих пор еще не поняли, что санкции, связанные с Крымом, — это самое бесполезное мероприятие из всех, которые были за последнее время проведены против России, — отметил Манукян. — Чем больше санкций, тем активнее россияне сплачиваются вокруг Крыма, тем охотнее они едут отдыхать на полуостров».

Член совета при Госдуме напомнил, что недавно премьер-министр России запустил морское сообщение между Ялтой и Севастополем, а совсем скоро по Крымскому мосту пойдут поезда в Крым.

«Если европейские политики лелеют надежду, что под напором санкций Россия дрогнет и «подарит» Украине Крым, то пусть они об этом даже не беспокоятся. Этого не случится никогда!» — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее появилась информация, что вслед за ЕС власти Украины также заявили о намерении ввести санкции против российских компаний и физических лиц из-за их участия в строительстве Крымского моста.

Власти Евросоюза объявили о введении санкций за строительство моста против шести российских компаний, в том числе фирм, ранее уже попавших в санкционный список США и ЕС.

Строительство Крымского моста, протяженность которого 19 километров, было начато в 2016 году. Автомобильное движение по мосту было открыто в мае 2018 года, железнодорожное сообщение через мост начнется в 2019 году.