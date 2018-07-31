«Мажоры» отправились на отдых в Хорватию вместо детей украинских военных

Киев, 31 июля. Вместо детей украинских военных, участвовавших в так называемой АТО, из Краматорска в Хорватию отправились отдыхать «мажоры» — дети и внуки местных чиновников и бизнесменов, сообщает издание «Левый берег».

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Дмитирй Гнап. Среди детей, которые были отправлены на курорт, по его словам, только четверо были из семей военных, в остальных 11 Гнап узнал детей «непростых родителей».

В частности, среди них оказались дети и внуки трех заместителей мэра Краматорска, депутата Городского совета Краматорска, руководителя предприятия, принадлежащего одному из местных чиновников и директора известного краматорского бутика.

Гнап уточнил, что группу набирала, возглавила и повезла на отдых депутат Лилия Кислицына. Одним из ключевых критериев при отборе было наличие биометрических паспортов.

«Поскольку у многих детей участников «АТО» с биометрическими паспортами проблема, то они, как вы понимаете, пролетели», — объяснил журналист, добавив, что официальный список детей, полетевших в Хорватию, не разглашается.

Ранее сообщалось, что украинские силовики отказываются выполнять приказы командования в Донбассе из-за того, что им не выплачивают зарплаты.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.