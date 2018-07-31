Бывший глава МЧС Пучков может стать сенатором от Приморья

Москва, 31 июля. Бывший глава МЧС России Владимир Пучков может стать сенатором от Приморья. Об этом заявил неназванный источник в Совете Федерации.

По его словам, в верхней палате парламента Пучков займет должность заместителя председателя комитета по обороне и безопасности.

«Пучков станет одним из заместителей председателя комитета, возможно, первым. Несколько таких постов в комитете могут стать вакантными в сентябре», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Напомним, что Пучков был снят с должности главы МЧС после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 19 взрослых и 41 ребенка. Позже стало известно, что Пучков вошел в список кандидатов в члены Совета Федерации, который представил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко.