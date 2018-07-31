Последний шанс для Порошенко: Журавко спрогнозировал самые грязные выборы в истории Украины

На Украине начал работать предвыборный штаб украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады, заместитель парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко.

Кто станет руководить штабом, пока неясно, но известно, что в его состав войдут люди, с которыми Порошенко работал в ходе предыдущей предвыборной кампании.

«Мы только собираемся начинать кампанию… На данный момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать детали, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия. Честно говоря, мы пока не определились с кандидатурой, но точно все до одного фигуранты наших штабов, начиная с 2014 года, будут участвовать в процессе. Каждый будет иметь свой «отрезок» работы», — сказал Березенко.

Участие в выборах для Порошенко — последний шанс, говорит экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он отметил: на сегодня у Порошенко больше возможностей провести полноценную избирательную кампанию, чем у его конкурентов.

«Порошенко сейчас якобы президент. У него есть силовики, бюджетники, пресса, и все это он станет использовать в борьбе с конкурентами, — говорит собеседник ФАН. — Однако, чтобы попытаться выиграть выборы, Порошенко должен вести «чистую» борьбу. Он же понимает, что, если он проиграет, используя такие методы, как давление на людей, преследование и уничтожение конкурентов, он сядет в тюрьму. Он никому будет уже не нужен, даже Соединенным Штатам.

Я думаю, это будут самые грязные выборы, самые беспредельные. Не исключаю, что не обойдется без жертв: непокорных будут уничтожать, сажать по тюрьмам, а там — издеваться. И неудивительно, если на фоне всего этого начнут пропадать люди».

Напомним, выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Согласно данным социологических опросов, отдать свой голос за действующего президента Петра Порошенко готовы не больше 8% избирателей. Больше всего сторонников насчитывается у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее поддерживают 17,1% населения.

Участниками предвыборной гонки на Украине также могут стать депутат Верховной рады Вадим Рабинович, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, бывший министр энергетики Юрий Бойко. Пока, кроме Тимошенко, никто участие в выборах не подтвердил.