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Камчатского бизнесмена обвинили в мошенничестве при уплате налогов
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    Камчатского бизнесмена обвинили в мошенничестве при уплате налогов

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    Сергей Митюшин

    Петропавловск-Камчатский, 31 июля. Камчатский предприниматель раздробил крупный бизнес на несколько небольших компаний, чтобы платить меньше налогов. Однако его схему выявили и назвали незаконной.

    Сергей Митюшин является владельцем ООО «Автомир». Глава компании нашел способ заплатить минимум налогов за крупный бизнес, применив дробление. Так появились ООО «Автоцентр», ООО «Автошина» и ИП Бондаренко С. В. У всех компаний был общий набор товаров, единая кассовая зона и общее расположение. Владение мелким бизнесом позволило ему воспользоваться налоговыми льготами.

    Госорганы выявили схему Митюшина с помощью цифровых технологий и обвинили в мошенничестве. История вызвала резонанс в обществе, передает телеканал «360».

    У предпринимателя появились противники и защитники. Следователи обвинили его в неуплате полной суммы налогов. Они отметили, что крупный бизнес должен работать на других условиях, чем малые предприятия. Было возбуждено уголовное дело «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», по которому предпринимателю грозит шесть лет лишения свободы.

    Однако защитники Митюшина в свою очередь подчеркивают, что действующие правила слишком суровы для российских предпринимателей. Они призывают обратить внимание на проблемы бизнеса в стране. Такой точки зрения придерживаются не только сами дельцы, но и представители местной власти.

    На данный момент Митюшин проиграл суды двух инстанций, передает «Московский комсомолец».

    Автор: Катерина Иванова
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