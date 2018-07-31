Украина зависит от России: политолог объяснил, почему Киев не будет наказывать за торговлю с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовное наказание за закупки товаров у России.

«Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине», — заявил Турчинов.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Украина не сможет отказаться от товаров российского производства. Более того, соседнее государство сильно зависит от РФ в сфере энергетики.

«Реализация данного предложения невозможна, потому что Украина не может отказаться от закупок российского газа. Ранее Киев уже пытался это сделать, даже когда он закупал так называемый реверсный газ, ему все равно приходилось докупать часть у России. Полностью Украина отказаться от газа не может, тем более сейчас, когда по причине нехватки для нее газа в Европе она вынуждена закупать напрямую [у «Газпрома»]», — говорит политолог.

Заявление Турчинова он объяснил электоральными процессами, которые сегодня протекают на Украине.

«В период предвыборной кампании Турчинову всегда можно вменить в вину то, что он что-то покупает у России», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в свою очередь напомнил, что недавно стало известно о том, что для нужд ВСУ были закуплены топоры российского производства.

«Учитывая ряд заявлений Турчинова, сделанных одновременно с данным высказыванием, становится очевидно, что он пытается войти в медийную повестку и обозначить себя в ней. Я напомню, что он также сказал, что Россия будет вмешиваться в президентские и парламентские выборы 2019 года», — напоминает политолог.

Совершенно очевидным является тот факт, продолжает собеседник агентства, что Турчинов копирует высказывания американских противников России, которые уже заявили о том, что РФ попытается вмешаться в выборы в Конгресс США.