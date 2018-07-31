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Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев, запретивших ему говорить по-русски
Политика
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    Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев, запретивших ему говорить по-русски

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    Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев, запретивших ему говорить по-русски

    Луганск, 31 июля. В рядах украинской армии произошел очередной конфликт на почве национальной розни: военный ВСУ расстрелял из автомата своих сослуживцев-националистов. Как сообщает Луганский информационный центр, солдат устал терпеть унижения и оскорбления в свою сторону, а также постоянные запреты разговаривать на родном русском языке.

    Как стало известно, убийство произошло в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ 29 июля. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, рядовой в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова.

    Напомним, накануне сообщалось, что лейтенант ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил контрактника, который ранее убил двух сослуживцев.

    Автор: Тимур Румянцев
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