Луганск, 31 июля. В рядах украинской армии произошел очередной конфликт на почве национальной розни: военный ВСУ расстрелял из автомата своих сослуживцев-националистов. Как сообщает Луганский информационный центр, солдат устал терпеть унижения и оскорбления в свою сторону, а также постоянные запреты разговаривать на родном русском языке.

Как стало известно, убийство произошло в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ 29 июля. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, рядовой в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова.

Напомним, накануне сообщалось, что лейтенант ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил контрактника, который ранее убил двух сослуживцев.