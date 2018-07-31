Названа причина ДТП с врезавшимся в мост грузовиком в Подмосковье

Москва, 31 июля. Виновник крупного ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье ехал на грузовике с поднятым кузовом, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Транспортное средство снесло пешеходный мост, ДТП произошло около 11 утра. На место инцидента прибыла оперативная группа. Дорожные рабочие разобрали образовавшийся барьер на трассе.

К месту инцидента подогнали подъемный кран, рухнувший переход уберут с дороги. Причиной аварии является тот факт, что водитель не рассчитал габариты своего грузовика, когда проезжал под мостом. Отмечается, что он ехал с поднятым кузовом.

В итоге мост рухнул, пострадавших нет. В настоящий момент движение по трассе очень затруднено.