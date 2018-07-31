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Названа причина ДТП с врезавшимся в мост грузовиком в Подмосковье
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    Названа причина ДТП с врезавшимся в мост грузовиком в Подмосковье

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    Названа причина ДТП с врезавшимся в мост грузовиком в Подмосковье

    Москва, 31 июля. Виновник крупного ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье ехал на грузовике с поднятым кузовом, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

    Транспортное средство снесло пешеходный мост, ДТП произошло около 11 утра. На место инцидента прибыла оперативная группа. Дорожные рабочие разобрали образовавшийся барьер на трассе. 

    К месту инцидента подогнали подъемный кран, рухнувший переход уберут с дороги. Причиной аварии является тот факт, что водитель не рассчитал габариты своего грузовика, когда проезжал под мостом. Отмечается, что он ехал с поднятым кузовом.

    В итоге мост рухнул, пострадавших нет. В настоящий момент движение по трассе очень затруднено.

    Названа причина ДТП с врезавшимся в мост грузовиком в Подмосковье

    Автор: Юлия Шелковенко
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