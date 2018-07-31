Пушков заподозрил Порошенко в смене функций президента Украины
Москва, 31 июля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал радость украинского президента Петра Порошенко, поприветствовавшего введение ЕС санкций против компаний из РФ, связанных со строительством Крымского моста.
Своими соображениями на этот счет сенатор поделился в своем микроблоге в Twitter. По мнению Пушкова, при Порошенко все функции президента Украины «свелись к поддержке западных санкций», поскольку другие аспекты его деятельности прослеживаются слабо. Однако политик тут же оговорился, что есть и одно исключение, а именно — «постоянное участие Порошенко в создании псевдо-истории Украины».
Как сообщалось ранее, сегодня ЕС применил санкции против шести компаний из России. Под ограничительные меры попали юридические лица, «связанные с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста».
Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году, по итогам которого абсолютное большинство крымчан поддержали идею о воссоединении с РФ и нежелании оставаться в составе Украины после госпереворота в стране. Однако Киев до сих не оставляет своих притязаний на полуостров. Именно поэтому строительство Крымского моста вызвало такую бурную реакцию у властей Украины. Киевские СМИ упорно называли проект "фейком", а власти страны требовали Запад остановить возведение переправы.