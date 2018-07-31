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Политика
Сильнейший удар по Порошенко: общественники объяснили позицию ОБСЕ по визиту в Крым
Политика
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    Сильнейший удар по Порошенко: общественники объяснили позицию ОБСЕ по визиту в Крым

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    Сильнейший удар по Порошенко: общественники объяснили позицию ОБСЕ по визиту в Крым

    Севастополь, 31 июля. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не важна ситуация с правами человека в Крыму, поэтому ее сотрудники ищут различные предлоги, чтобы оправдать нежелание посещать российский полуостров. Об этом сообщается заявлении наблюдательной группы Общественной палаты Крыма по контролю за соблюдением прав крымчан со стороны Украины.

    Общественники решительно осуждают позицию ОБСЕ касательно посещения Крыма и считают, что для удовлетворения западных интересов руководство ОБСЕ ищет причину, по которой визит в Крым невозможен, говорится в заявлении.

    «Нам предельно ясно, что такой визит нанесет сильнейший удар по имиджу Порошенко (главе Украины — Прим.ФАН) и его клевретов. Поэтому разрешения со стороны Украины на посещение Крыма ОБСЕ никогда не получит», — подчеркивается в документе.

    Кроме того, общественники напомнили, что Крым открыт для посещения любых организаций.

    Сильнейший удар по Порошенко: общественники объяснили позицию ОБСЕ по визиту в Крым

    Ранее сообщалось, что делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ хочет побывать в Крыму, чтобы оценить обстановку с правами человека​​​. Дипломаты уточнили, что для визита им потребуется приглашение киевских властей и содействие руководства полуострова, чтобы добраться с украинской территории.

    Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

    Автор: Дана Балан
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