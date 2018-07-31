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Украина
Киев вслед за ЕС хочет ввести санкции против 19 российских компаний
Политика
«Выстрел в молоко»: в Крыму объяснили, почему новые санкции ЕС обречены на провал
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    Киев вслед за ЕС хочет ввести санкции против 19 российских компаний

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    Киев вслед за ЕС хочет ввести санкции против 19 российских компаний

    Киев, 31 июля. Киевские власти намерены ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физлиц, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщило так называемое министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

    Соответствующее предложение ведомство уже направило в кабинет министров страны. В заявлении на официальном сайте министерства уточняется, что ограничительные меры предлагается применить против 19 юридических и 22 руководителей или учредителей кампаний, «вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста».

    Центральные органы исполнительной власти и специальные правоохранительные органы уже согласовали проект о санкциях, отметили в пресс-службе. Планируется, что распоряжение об их применении будет рассмотрено правительством и Советом нацбезопасности и обороны Украины.

    Как сообщалось ранее, сегодня ЕС применил санкции против шести компаний из России. Под ограничительные меры попали юридические лица, «связанные с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста».

    Напомним, Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине в 2014 году. Жители полуострова отказались признавать новые киевские власти и провели референдум, по итогам которого абсолютное большинство крымчан поддержали идею о воссоединении с РФ.

    Однако Киев считает волеизъявление народа незаконным и не оставляет своих притязаний на полуостров. Именно поэтому строительство моста вызвало такую бурную реакцию у властей Украины. В частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что мост в Керченском проливе якобы прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. Киев призывал своих западных партнеров срочно остановить стройку века, а когда мост с огромным опережением ввели в эксплуатацию, начала требовать введения санкций.

    Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии «Свободной прессе» объяснил, что все заявления Киева по Крыму имеют несколько стандартных причин: для внутренней пропаганды, чтобы напомнить о себе мировому сообществу.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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