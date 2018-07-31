Турчинов назвал референдум в Донбассе «лекцией для колорадских жуков»

Киев, 31 июля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сравнил жителей Донбасса с колорадскими жуками. Он резко высказался о идеи проведения референдума в регионе.

«Это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая», — сказал Турчинов, его выступление показал канал «112 Украина».

При этом он назвал позицию Москвы по ситуации в Донбассе деструктивной.

Напомним, Россия постоянно призывает к урегулированию конфликта в регионе, который Киев развязал в 2014 году после того, как Донецк и Луганск объявили о создании Народных республик. Москва также регулярно указывает на нарушения украинской стороной минских соглашений, основного документа по урегулированию в Донбассе.

Возможность проведения референдума в регионе на саммите в Хельсинки обсуждали президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Российский лидер впоследствии назвал этот вопрос «тонким и чувствительным».

Политолог Игорь Рябов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что референдум в Донбассе мог бы изменить ситуацию на Украине.