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Украина
Турчинов назвал референдум в Донбассе «лекцией для колорадских жуков»
Политика
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    Турчинов назвал референдум в Донбассе «лекцией для колорадских жуков»

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    Турчинов назвал референдум в Донбассе «лекцией для колорадских жуков»

    Киев, 31 июля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сравнил жителей Донбасса с колорадскими жуками. Он резко высказался о идеи проведения референдума в регионе.

    «Это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая», — сказал Турчинов, его выступление показал канал «112 Украина». 

    При этом он назвал позицию Москвы по ситуации в Донбассе деструктивной.

    Напомним, Россия постоянно призывает к урегулированию конфликта в регионе, который Киев развязал в 2014 году после того, как Донецк и Луганск объявили о создании Народных республик. Москва также регулярно указывает на нарушения украинской стороной минских соглашений, основного документа по урегулированию в Донбассе.

    Возможность проведения референдума в регионе на саммите в Хельсинки обсуждали президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Российский лидер впоследствии назвал этот вопрос «тонким и чувствительным».  

    Политолог Игорь Рябов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что референдум в Донбассе мог бы изменить ситуацию на Украине. 

    Автор: Федор Веснин
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